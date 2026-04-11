Familiares de Jesler Palacios se pronuncian tras rescate del cuerpo (video)

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Los familiares agradecieron a cada una de las instituciones y personas que apoyaron en la búsqueda.

EN CONTEXTO: Localizan el cuerpo de Jesler Palacios

La tarde de este viernes 10 de abril fue localizado y rescatado el cuerpo de Jesler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, en el lago de Atitlán, por lo que sus familiares se pronunciaron minutos más tarde.

Uno de los familiares decidió tomar la palabra y se dirigió hacia cada una de las instituciones y personas que apoyaron en la búsqueda de Jesler Palacios, quien había desaparecido en el lago desde el pasado sábado 4 de abril.

"Muchísimas gracias a todos, a los que ya se fueron (del lugar), a los que estuvieron hasta el día de hoy, a los pastores que nos visitaron y a los amigos de las distintas iglesias evangélicas y católicas", indicó el familiar.

Asimismo, se refirió a la unión que se tuvo durante estos días de búsqueda del cuerpo y también mencionó que, "ahora les debemos un favor a los amigos de Sololá y Panajachel", por las incansables labores que se realizaron.

LAGO DE ATITLÁN:



Familiares de Jesler Palacios dieron agradecimiento final a instituciones, lancheros y pobladores que se involucraron en la búsqueda. pic.twitter.com/AjQ0RokhgV — Vichoguate (@vichoguate) April 10, 2026

El hallazgo

Luego de siete días de búsqueda, en la que participaron cerca de 35 elementos de socorro, lancheros, la sección de rescate y salvamento acuático de los "Hombres Rana" y la sección canina de Bomberos Voluntarios, fue localizado el cuerpo.

Esto luego de que los caninos marcaron puntos tras haber olfateado la zona, en donde los socorristas intensificaron la búsqueda hasta dar con el cuerpo, el cual comenzó a salir a flote este viernes.

Socorristas y caninos colaboraron en la localización del cuerpo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Jesler Palacios se lanzó el pasado sábado al lago por causas aún no confirmadas, tras haber estado navegando en un jetcar, al que ya no pudo volver a incorporarse y terminó ahogándose bajo el agua.