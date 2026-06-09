Hombre muere tras ser atacado a balazos en Villa Nueva

En el lugar de los hechos quedaron más de 10 casquillos de bala.
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Una fuerte balacera sucedió este lunes 8 de junio en el asentamiento El Éxodo, ubicado en la colonia El Mezquital, en la zona 12 de Villa Nueva.
Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos del sector luego de que un hombre fuera atacado por desconocidos, quienes posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.
Los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por múltiples proyectiles de arma de fuego.
De momento el fallecido no ha sido identificado, pero según indicaron los socorristas es un hombre de entre 30 y 35 años de edad.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó y resguardó la escena del crimen, en donde quedaron más de 10 casquillos de bala, los cuales serán indicios que podrá utilizar el Ministerio Público (MP) para las diligencias de ley.