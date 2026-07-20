Hombres armados irrumpen vivienda y disparan contra una familia

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Según vecinos, los sospechosos llevaban horas vigilando la vivienda.

Tres integrantes de una familia, entre ellos una niña de 12 años, resultaron heridos durante un ataque armado registrado en una vivienda del barrio La Reforma, en el municipio de Monjas, Jalapa.

Según información preliminar, varios hombres armados irrumpieron por la fuerza en el inmueble y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior. Tras el ataque, los responsables escaparon a bordo de dos motocicletas.

A pesar de la gran cantidad de disparos realizados, ninguno de los ocupantes de la vivienda murió. Los heridos fueron identificados como Antonia Esperanza Nájera, de 27 años; Brandon Alexander Nájera Ramos, de 19; y Ana Gabriel Nájera Esteban, de 12.

Agentes de la PNC fueron alertados por los vecinos del lugar. (Foto: Élfego Escobar/colaborador)

Bomberos Municipales Departamentales atendieron a las víctimas en el lugar y posteriormente las trasladaron al Hospital Nacional de Jalapa para recibir atención médica.

Sospechosos vigilaban el sector

Vecinos del área relataron que, horas antes del ataque, observaron a varios hombres movilizándose en motocicletas y vigilando el sector. Ya entrada la noche, los individuos ingresaron por la fuerza a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

El ataque guarda similitudes con otro ocurrido días atrás en el mismo municipio, cuando un hombre fue asesinado dentro de una vivienda, por lo que no se descarta que ambos casos puedan estar relacionados.