Ataque de terroristas: reportan 7 agentes muertos y el país paralizado

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de enero de 2026, 10:12
Estos ataques armados se produjeron simultáneamente en distintas áreas de la nación. (Foto: PNC)

Múltiples disparos recibieron los agentes que estaban en servicio esta mañana del 18 de enero.

EN CONTEXTO: Se registran varios ataques armados contra agentes de PNC

Agentes de Policía Nacional Civil (PNC) fueron sorprendidos por desconocidos, quienes iniciaron a dispararles directamente con armas de fuego.

Esta escena se repitió en distintos sectores de la nación, dejando este número de víctimas hasta el momento: 

  • Dos fallecidos en el Centro de Justicia de Villa Nueva.
  • Dos heridos en Chinautla.
  • Dos heridos en Villa Lobos 2.
  • Dos heridos en Chichimecas, Villa Canales.
  • Un herido en El Limón, zona 18.
  • Dos heridos en la Colonia Roosevelt.

Hasta ahora se reporta un total de 7 agentes fallecidos a nivel nacional.

(Foto: PNC)
