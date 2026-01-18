Ataque de terroristas: reportan 7 agentes muertos y el país paralizado

Múltiples disparos recibieron los agentes que estaban en servicio esta mañana del 18 de enero.
EN CONTEXTO: Se registran varios ataques armados contra agentes de PNC
Agentes de Policía Nacional Civil (PNC) fueron sorprendidos por desconocidos, quienes iniciaron a dispararles directamente con armas de fuego.
Esta escena se repitió en distintos sectores de la nación, dejando este número de víctimas hasta el momento:
- Dos fallecidos en el Centro de Justicia de Villa Nueva.
- Dos heridos en Chinautla.
- Dos heridos en Villa Lobos 2.
- Dos heridos en Chichimecas, Villa Canales.
- Un herido en El Limón, zona 18.
- Dos heridos en la Colonia Roosevelt.
Hasta ahora se reporta un total de 7 agentes fallecidos a nivel nacional.