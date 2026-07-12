De León finaliza en el puesto 15 en el Mundial de Karting

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El piloto Santiago de León volvió este fin de semana a las pistas europeas, netamente en el circuito de Cremona, Italia, donde finalizó en el puesto 15, en la tercera fecha del Mundial de Karting, al cual acudieron más de 100 pilotos de todo el planeta, distribuidos en las diferentes divisiones.

WSK Euro Series de Karts, es el nivel más alto de competencia que hay en esta rama del automovilismo. Ahí, corre De León, con el equipo Baby Race Academy, en la categoría Mini GR3. En esa división, luego de solventar varios contratiempos en las jornadas de clasificación, el guatemalteco vino de atrás para rozar la ronda final.

Algunos desperfectos mecánicos, tráfico, y contratiempos en pista, como una penalización de cinco segundos, influyeron en el posicionamiento de Santiago en la tabla general final del evento, en el cual, tuvo que remontar varias posiciones, para ubicarse a media tabla de su categoría.

El también piloto guatemalteco, Ian Rodríguez, estuvo con “Santi” durante la competencia en Cremona, Italia. (Foto: santiracing16)

A pesar de ello, el rendimiento del corredor fue estable; ya que, además de luchar contra varios de los mejores corredores del mundo, tuvo que superar el intenso calor que impera en la región, donde ronda entre 35 a 40 grados centígrados, en pista.

Ahora, el corredor tomará unos días de receso para preparar su siguiente competencia, la cual será del 23 al 26 de julio, en el ACI Championship, en Val Vibrata, Italia. Esta localidad es un pintoresco valle situado en la provincia de Teramo, en la región de Abruzzo.

Destaca por combinar hermosas playas, y colinas, con importantes centros comerciales, y deportivos, siendo el Kartodromo Val Vibrata de Sant'Egidio alla Vibrata, uno de sus principales atractivos internacionales.