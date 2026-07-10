Identifican a las cuatro víctimas halladas dentro de bolsas plásticas en zona 18

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Entre las víctimas localizadas sin vida dentro de bolsas plásticas, se encuentra una mujer de 35 años.

Dos macabros hallazgos se registraron el pasado miércoles 8 julio en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, en donde fueron encontrados cuatro bultos con restos humanos, los cuales ya fueron identificados.

Se trata de Jorge Alberto Soto, de 58 años; Eddy Elí Coronado López, de 36; Alan Donely Rapaló, de 20; y Shinia Evanely Isém Rivera, de 35, quienes fueron identificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Una de las víctimas es Jorge Alberto Soto, de 58 años. (Foto: Cortesía)

Según el Inacif, las cuatro personas fallecieron a causa de asfixia por estrangulación, aunque las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes continúan bajo investigación.

Los cuerpos de Soto y Coronado López fueron encontrados dentro de bolsas negras abandonadas en la manzana 25, lote 5 de la colonia Juana de Arco, frente a una iglesia evangélica.

Eddy Elí Coronado López fue encontrado sin vida en la colonia Juana de Arco, zona 18. (Foto: Cortesía)

Horas más tarde, Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de los cuerpos de Rapaló y Rivera en la colonia San Rafael III, con lo que sumaron cuatro las víctimas localizadas ese día en ese sector.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen abiertas las pesquisas para establecer si ambos hechos guardan relación y determinar el móvil de los crímenes.