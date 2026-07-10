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Identifican a las cuatro víctimas halladas dentro de bolsas plásticas en zona 18

  • Con información de Eunise Valdez / Colaboradora
09 de julio de 2026, 18:51
Cuatro cuerpos fueron encontrados abandonados en distintos sectores de zona 18 el pasado miércoles. (Foto ilustrativa: iStock)

Cuatro cuerpos fueron encontrados abandonados en distintos sectores de zona 18 el pasado miércoles. (Foto ilustrativa: iStock)

Entre las víctimas localizadas sin vida dentro de bolsas plásticas, se encuentra una mujer de 35 años.

EN CONTEXTO: Macabro hallazgo: localizan restos humanos dentro de bolsas plásticas en zona 18

Dos macabros hallazgos se registraron el pasado miércoles 8 julio en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, en donde fueron encontrados cuatro bultos con restos humanos, los cuales ya fueron identificados.

Se trata de Jorge Alberto Soto, de 58 años; Eddy Elí Coronado López, de 36; Alan Donely Rapaló, de 20; y Shinia Evanely Isém Rivera, de 35, quienes fueron identificados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Una de las víctimas es Jorge Alberto Soto, de 58 años. (Foto: Cortesía)
Una de las víctimas es Jorge Alberto Soto, de 58 años. (Foto: Cortesía)

Según el Inacif, las cuatro personas fallecieron a causa de asfixia por estrangulación, aunque las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes continúan bajo investigación.

Los cuerpos de Soto y Coronado López fueron encontrados dentro de bolsas negras abandonadas en la manzana 25, lote 5 de la colonia Juana de Arco, frente a una iglesia evangélica.

Eddy Elí Coronado López fue encontrado sin vida en la colonia Juana de Arco, zona 18. (Foto: Cortesía)
Eddy Elí Coronado López fue encontrado sin vida en la colonia Juana de Arco, zona 18. (Foto: Cortesía)

Horas más tarde, Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de los cuerpos de Rapaló y Rivera en la colonia San Rafael III, con lo que sumaron cuatro las víctimas localizadas ese día en ese sector.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen abiertas las pesquisas para establecer si ambos hechos guardan relación y determinar el móvil de los crímenes.

En la colonia San Rafael III, zona 18, fueron hallados los otros dos cuerpos. (Foto: CBM)
En la colonia San Rafael III, zona 18, fueron hallados los otros dos cuerpos. (Foto: CBM)

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