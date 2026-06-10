Incendio consume una vivienda y deja dos heridos en zona 12 (video)

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Las víctimas sufrieron quemaduras luego de haber sido alcanzada por las llamas.

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Un incendio sucedió la tarde de este martes 9 de junio dentro de una vivienda ubicada en la 13 avenida y 15 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital.

Por causas que aun se desconocen, el fuego se propagó en gran parte del inmueble, lo que provocó que dos personas resultaran con quemaduras.

Dos personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas a centros asistenciales. (Foto: CBM)

Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes tras su arribo le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, mientras los demás elementos trabajaban para sofocar las llamas.

Estas dos personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales y otras cuatro personas fueron atendidas en el lugar tras sufrir de intoxicación derivada de la inhalación de humo.

Incendio consume una vivienda en la 13 avenida y 15 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.



Dos personas resultaron con quemaduras y fueron trasladadas a centros asistenciales.



: CBM pic.twitter.com/s0GoDxV5ok — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 10, 2026

Luego de varios minutos de labores, el incendio fue controlado y de momento se desconoce la cantidad de pérdidas materiales que se tuvieron con este siniestro.