Informe forense revela la causa de muerte de la actriz de "El Aro"

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Autoridades confirman que la actriz Daveigh Chase murió por causas naturales asociadas al SIDA y a diversas infecciones, según el reporte médico.

Luego de dos semanas de incertidumbre, las autoridades estadounidenses acaban de revelar la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, quien saltó a la fama al interpretar a la niña de la película "El Aro".

Según un informe forense de Los Ángeles, la actriz muró al padecer de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA.

También destacó otras condiciones que padecía la actriz incluyendo el uso de múltiples sustancias.

El informe médico indica que Chase murió en un hospital y su forma de muerte fue natural.

La joven no recibió la atención requerida ante su enfermedad.

¿Cómo murió Daveigh Chase?

De acuerdo con TMZ, el novio de la actriz Roy Hernández dijo que la joven murió tras haber contraído meningitis y otras infecciones en la sangre.

Después de una exitosa carrera como niña, Chase se alejó del foco de atención, caminando su última alfombra en 2013.

Los últimos años de la actriz fueron difíciles mientras luchaba contra una grave adicción a las drogas y vivía en Skid Row.

Carrera de Daveigh Chase

Chase nació en 1990, era una estrella infantil que vocalizó a "Lilo" en el éxito de Disney de 2002, y a "Chihiro Ogino" en la versión estadounidense de "El viaje de Chihiro", la aclamada producción de Hayao Miyazaki.

Además de "El aro", la actriz conquistó varios roles en televisión.

Daveigh Chase has sadly passed away at the age of 35.



She was the voice of Lilo in ‘Lilo & Stitch’ & Chihiro in the English dub of ‘Spirited Away’. pic.twitter.com/m9Tcss6N5q — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 17, 2026

*Con información de People en Español