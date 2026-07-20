Irán afronta una “guerra a gran escala” contra EE. UU. tras nuevos bombardeos

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Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos son provocadas por el control del estrecho de Ormuz.

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Irán afirmó este lunes que afronta una "guerra a gran escala" contra Estados Unidos, que lanzó una nueva ola de bombardeos nocturnos contra su territorio, incluida una ciudad en la que se encuentra una central nuclear.

"La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala", dijo el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y añadió que deben "ser realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia", según un comunicado de la presidencia.

Desde hace una semana, el alcance de los bombardeos estadounidenses se extiende mucho más allá de las regiones del sur de Irán, donde se habían limitado desde la reanudación de las hostilidades el pasado 7 de julio, para llegar al centro y al noroeste del país, según fuentes locales.

Por novena noche consecutiva, Washington lanzó una serie de ataques contra Irán a las 23H00 GMT del domingo, anunció en X el Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Washington aseguró apuntar a instalaciones militares, pero Teherán le acusó de llevar a cabo ataques en localidades, en particular en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, aún en construcción, también fue blanco de ataques, según Irán.

Sailors prepare U.S. Marine Corps F-35B stealth fighter jets for takeoff aboard USS Boxer (LHD 4) while transiting the Arabian Sea. Boxer is the flagship for the Boxer Amphibious Ready Group / 11th Marine Expeditionary Unit. pic.twitter.com/hyNJILD17i — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

En honor a los miembros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las últimas ofensivas militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses fallecidos en los últimos días.

Dos militares estadounidenses murieron el pasado viernes en ataques contra una base en Jordania, y otro soldado falleció el domingo durante la destrucción controlada de municiones sin explotar procedentes de un dron iraní en el norte de Irak.

En total 17 militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el pasado 17 de junio, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con la reanudación de las hostilidades entre ambos países, enfrentados por el control del estrecho de Ormuz.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Esfuerzos diplomáticos

En represalia, Teherán volvió a atacar el lunes a sus vecinos Kuwait y Baréin, aliados de Washington, al tiempo que aseguró continuar sus conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores.

"El aparato diplomático ha estado activo estos últimos días", declaró el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa en Teherán.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, tiene previsto viajar el lunes a Pakistán, uno de los mediadores junto con Catar y Omán, según informó a la AFP una fuente del ministerio.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el domingo haber destruido aviones militares estadounidenses en el aeropuerto de Áqaba, en Jordania, y también haber atacado instalaciones militares estadounidenses en la región de Al Tanf, en Siria.

Los bombardeos en Oriente Medio son generados por las hostilidades ante el control del estrecho de Ormuz. (Foto: AFP)

*Con información de AFP