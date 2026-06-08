Jairon Salguero celebra 30 años de humor en el Teatro Nacional

Jairon Salguero celebra 30 años de carrera con un show especial en el Festival de Junio.
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El cómico y actor guatemalteco presentará su monólogo donde se presenta como es, en una conversación de una sola vía con el público, cargada de sus mejores rutinas.
"¡Jairon Salguero 30 años de Humor!" se llama el evento donde intercala viejas y nuevas rutinas con risas aseguradas.
En esta puesta en escena Salguero se inspira de la cotidianidad y los pensamientos que muchos callan... pero que él se atreve a decir en voz alta.
Jairon Salguero combina actuación, comedia y observación social para conectar con el público desde el primer minuto con un estilo cercano, espontáneo y lleno de carisma.
Reirse de uno mismo es la premisa de este show pensado para disfrutar, desconectarse y salir con una sorisa que dura mucho mas que el aplauso final.
Junto a Jairon se presenta Pedro Chilaquila (Julio Fong) y Chicote Chapín (Rodrigo Martínez) encargados de abrir el espectáculo de 2 horas de duración.
¿Cuándo se lleva a cabo el evento?
El jueves 18 de Junio 2026 a las 8:00 p. m. en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Precios
Toma nota: Las entradas únicamente se venden en línea. Ingresa aquí para obtenerlas.
Platea: Q150.00
Balcón y Palco 1: Q125.00
Balcon y Palco 2: Q100.00