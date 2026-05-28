“Arte y Memoria”, expone cinco décadas de la Bienal de Arte Paiz

-

La Fundación Paiz invita a la exposición "Arte y Memoria: Medio Siglo de la Bienal de Arte Paiz", una selección de más de 50 obras pertenecientes a su colección, creadas entre 1978 y 2026, bajo la curaduría de Francine Birbragher-Rozencwaig, PhD.

La Colección de Arte de Fundación Paiz, consistente en más de 300 piezas se creó con la primera Bienal de Arte Paiz en 1978, donde las obras que se exhibían competían por los tres primeros lugares, dentro de un concurso que contaba con categorías que incluían pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, entre otras técnicas.

Foto: Fundación Paiz.

Ahora son expuestas para que los guatemaltecos puedan deleitarse con las creaciones del talento nacional en su nuevo Centro Cultural, que también inauguran.

"Como Fundación Paiz, es importante para nosotros exponer las obras para que este patrimonio privado se convierta en patrimonio social. Es un recorrido por el arte y los 50 años de nuestra institución, con el cual esperamos apoyar a los artistas, educar al público, generar investigación y diálogo sobre distintas escenas y aspectos sociales del país", destacó María Regina Paiz, presidenta de la Junta Directiva de Fundación Paiz.

Elmar Rojas, Efraín Recinos, Paula Nicho, Arnoldo Ramírez Amaya, Isabel Ruiz, Diego Isaías Hernández, Magda Eunice Sánchez, Rolando Ixquiac Xicará, Lourdes de la Riva, Aníbal López, Diana de Solares, Luis González Palma, María y Dolores Castellanos son algunos de los artistas que destacan en esta colección.

Foto: Fundación Paiz.

La Bienal de Arte Paiz

se constituyó como un proyecto cultural impulsado inicialmente por el empresario Rodolfo Paiz Andrade y el artista Zipacná de León. Se trataba de un evento abierto para niños, jóvenes, adultos, profesionales y creadores emergentes. Sin embargo, en 2008, con su edición XVI, incluyó por primera vez un formato curatorial para estar acorde al desarrollo de este tipo eventos a nivel internacional.

Un lugar de arte para todos

El Centro Cultural de Fundación Paiz incluye una galería y una biblioteca para registro, archivo e investigación.

También cuenta con un programa educativo, cultural y una agenda musical, que incluirá conciertos destacando el gran piano, una de las reliquias de la familia Paiz.

También hay una pérgola donde se realizarán eventos en colaboración con restaurantes locales para fomentar la gastronomía nacional, así como otro tipo de actividades al aire libre.

Para información de los eventos puedes avocarte a la Fundación Paiz. El parqueo es gratuito.

Foto: Fundación Paiz.

Fecha de la exposición

Estará abierta al público del 28 de mayo al 30 de agosto de 2026.

Horarios

De martes a viernes de 10:00 a. m. a 06:00 p. m. y sábados de 10:00 a. m. a 04:00 p. m.

Fundación Paiz y Centro Cultural Fundación Paiz se encuentran en la 11 Avenida 33-32 Zona 5 de la ciudad.

Fundación Paiz

Es una organización familiar con casi 50 años de trayectoria, dedicada a promover el arte y la cultura en Guatemala y Centroamérica.

A través de sus programas, espacios y plataformas, trabaja por visibilizar el arte como un derecho fundamental, por fortalecer el ecosistema cultural y generar oportunidades que conecten a los artistas con audiencias locales e internacionales.