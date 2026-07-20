¿Quién era Jorge Calvo Drago, el exviceministro asesinado por su hijo?

-

Tras conocerse la muerte de Jorge Calvo Drago, exviceministro asesinado por su hijo el pasado 18 de julio, diferentes sectores reconocen el legado del académico.

OTRAS NOTICIAS: Exviceministro de Energía y Minas muere tras ser apuñalado por su hijo

El politólogo guatemalteco Jorge Calvo Drago falleció a los 71 años el pasado 18 de julio a manos de su hijo en su casa de habitación ubicada en la zona 16. La noticia conmocionó varios sectores, principalmente en el ámbito académico.

Egresado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la trayectoria de Calvo destaca que obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto, Canadá, y un doctorado en Investigación Social en la Universidad Panamericana.

Fue profesor de licenciatura, maestría y doctorado en la Usac y en las universidades Mariano Gálvez y Galileo, así como en el Instituto Nacional de Administración Pública. También se desempeñó como profesor investigador y coordinador académico de la sede guatemalteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Sus investigaciones y consultorías abordaron la incorporación del riesgo de desastres en la inversión pública de Guatemala, Honduras, Panamá y América Latina. También produjo trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ocupó cargos técnicos y políticos

Como parte de su paso por el Estado, Calvo ocupó varios cargos públicos y formó parte del gobierno de transición del expresidente Alejandro Maldonado Aguirre, en el cargo de Viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante la administración del ministro Juan Pablo Ligorría en 2015.

Estos son otros cargos ocupados por Calvo en el Estado:

Subsecretario de Políticas Territoriales de Segeplan.

Director de Planificación de la Universidad Rafael Landívar.

Director de Sistemas de Información de la Secretaría General del SICA.

Consultor y docente del Instituto Centroamericano de Administración Pública.

Estuvo secuestrado

Datos hemerográficos indican que Calvo Drago fue capturado clandestinamente en 1984 y permaneció desaparecido durante 49 días. Su padre, Jorge Roberto Calvo Barajas, también fue detenido cuando intentaba encontrarlo. Después de ser liberados, solicitaron asilo y salieron del país. Ambos figuran en el denominado Diario Militar, registro de personas capturadas, desaparecidas o ejecutadas durante el conflicto armado interno.

Extractos del Diario Militar en donde se reportan los casos de Jorge Roberto Calvo Barajas y Jorge David Calvo Drago. (Foto: Agencia Ocote)

Lo recuerdan como compañero y docente

En redes sociales, varios usuarios han manifestado su consternación ante la partida de Calvo, varios de los mensajes destacan su paso por la Escuela de Ciencia Política (ECP) de la Usac, sede académica en donde empezó a trabajar en 2004, según su perfil en Linkedin.

"Quienes compartimos con él en varios espacios laborales en la función pública y la docencia en la Escuela de Ciencia Política de la USAC, nos duele su partida", "excelente docente dejando la semilla del conocimiento a estudiantes de la Escuela de Ciencia Política", son algunos de los comentarios que se pueden observar en la esquela publicada por la ECP.