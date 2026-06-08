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Joven conducía su vehículo y terminó sin vida sobre el asfalto

  • Por Jessica González
08 de junio de 2026, 11:56
Familiares y amigos lamentaron la muerte de Darlyn Muñoz. (Foto: redes sociales)

Familiares y amigos lamentaron la muerte de Darlyn Muñoz. (Foto: redes sociales)

Cuando los socorristas llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido.

OTRAS NOTICIAS: Hombre es hallado sin vida dentro de su vivienda

Un trágico accidente se registró esta madrugada de lunes 8 de junio en la calle Jasper, barrio El Chaparrón, Jutiapa.

Una joven perdió el control de su motocicleta y terminó sin vida sobre el asfalto.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que la víctima falleció debido al fuerte impacto. 

Hasta ahora se desconoce si hay otro vehículo involucrado, pues en el lugar únicamente estaba la moto. 

Así quedó la motocicleta de la víctima. (Foto: redes sociales)
Así quedó la motocicleta de la víctima. (Foto: redes sociales)

La joven fue identificada como Darlyn Yosmeli Muñoz, de 23 años.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

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