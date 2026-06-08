Joven conducía su vehículo y terminó sin vida sobre el asfalto

Cuando los socorristas llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido.
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Un trágico accidente se registró esta madrugada de lunes 8 de junio en la calle Jasper, barrio El Chaparrón, Jutiapa.
Una joven perdió el control de su motocicleta y terminó sin vida sobre el asfalto.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que la víctima falleció debido al fuerte impacto.
Hasta ahora se desconoce si hay otro vehículo involucrado, pues en el lugar únicamente estaba la moto.
La joven fue identificada como Darlyn Yosmeli Muñoz, de 23 años.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.