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Hombre es hallado sin vida dentro de su vivienda

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
08 de junio de 2026, 08:43
Cuando los socorristas llegaron, la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: archivo/Soy502)

Cuando los socorristas llegaron, la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: archivo/Soy502)

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de bala. 

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Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda ubicada en la 7a. calle y 8a. avenida de la colonia Los Planes, zona 5 de Villa Nueva, según informaron los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas acudieron al inmueble tras recibir una alerta sobre un ataque armado.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Al ingresar, localizaron a la víctima con múltiples heridas de bala y, tras evaluarla, confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

Luego de constatar el deceso, los bomberos notificaron a las autoridades y entregaron el procedimiento a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes quedaron a cargo de las investigaciones para identificar al fallecido y esclarecer lo ocurrido.

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