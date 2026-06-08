Hombre es hallado sin vida dentro de su vivienda

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples impactos de bala.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?
Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda ubicada en la 7a. calle y 8a. avenida de la colonia Los Planes, zona 5 de Villa Nueva, según informaron los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas acudieron al inmueble tras recibir una alerta sobre un ataque armado.
Al ingresar, localizaron a la víctima con múltiples heridas de bala y, tras evaluarla, confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.
Luego de constatar el deceso, los bomberos notificaron a las autoridades y entregaron el procedimiento a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes quedaron a cargo de las investigaciones para identificar al fallecido y esclarecer lo ocurrido.