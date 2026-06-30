Joven muere ahogado tras caer de moto acuática en Petén Itzá

Un joven de 25 años murió ahogado en el Lago Petén Itzá tras caer de una moto acuática.
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Un accidente ocurrió en el Lago Petén Itzá, a inmediaciones de San José Petén, donde un joven de 25 años perdió la vida al caer de la moto acuática en la que paseaba.
La víctima fue identificada como Carlos Daniel Arroyo Cante y, según informaron los bomberos Voluntarios, el joven falleció por ahogamiento.
Pero su rescate no fue fácil. Para encontrar el cuerpo del joven en el agua, fue necesaria la intervención del equipo de buzos de los Bomberos Voluntarios, conocidos como "Hombres Rana".
Después de varios minutos de búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo y lo llevaron a la orilla.
Tras este hecho, los Bomberos pidieron a todas las personas que realizan actividades en el lago que utilicen siempre chaleco salvavidas, eviten hacer piruetas peligrosas y sigan todas las normas de seguridad para prevenir más tragedias.