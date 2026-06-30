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Joven muere ahogado tras caer de moto acuática en Petén Itzá

  • Con información de Carlos Pelaez / Colaborador
29 de junio de 2026, 18:23
Los bomberos Voluntarios trabajaron durante varios minutos para rescatar el cuerpo del joven. (Foto:&nbsp;Carlos Pelaez)

Los bomberos Voluntarios trabajaron durante varios minutos para rescatar el cuerpo del joven. (Foto: Carlos Pelaez)

Un joven de 25 años murió ahogado en el Lago Petén Itzá tras caer de una moto acuática.

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Un accidente ocurrió en el Lago Petén Itzá, a inmediaciones de San José Petén, donde un joven de 25 años perdió la vida al caer de la moto acuática en la que paseaba.

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Arroyo Cante y, según informaron los bomberos Voluntarios, el joven falleció por ahogamiento.

Pero su rescate no fue fácil. Para encontrar el cuerpo del joven en el agua, fue necesaria la intervención del equipo de buzos de los Bomberos Voluntarios, conocidos como "Hombres Rana".

El joven paseaba en la moto acuática la tarde del 28 de junio cuando cayó al agua y no pudo salir. flote. (Foto: Carlos Pelaez)
El joven paseaba en la moto acuática la tarde del 28 de junio cuando cayó al agua y no pudo salir. flote. (Foto: Carlos Pelaez)

Después de varios minutos de búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo y lo llevaron a la orilla.

Tras este hecho, los Bomberos pidieron a todas las personas que realizan actividades en el lago que utilicen siempre chaleco salvavidas, eviten hacer piruetas peligrosas y sigan todas las normas de seguridad para prevenir más tragedias.

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