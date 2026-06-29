Masacre en El Progreso: cinco fallecidos y dos heridos en ataque

Bomberos confirman la muerte de cinco personas y el traslado de dos heridos, incluido un niño, tras un ataque armado en Sanarate, El Progreso.
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Un ataque armado se produjo este 29 de junio que dejó una saldo de 5 personas fallecidas y dos heridas.
El hecho se produjo en la colonia Las Margaritas, Sanarate en El Progreso, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Al llegar a la escena del crimen, los socorristas verificaron que tres hombres y dos mujeres fallecieron en el lugar.
Otro hombre y un menor de edad resultaron heridos, por lo que fueron trasladados hacia un hospital para recibir atención.
Las autoridades investigan las causas que produjeron el ataque contra este grupo de personas.