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Masacre en El Progreso: cinco fallecidos y dos heridos en ataque

  • Por Fredy Hernández
29 de junio de 2026, 15:12
Un ataque armado contra siete personas dejó a cinco fallecidas y dos heridas en Sanarate, El Progreso. (Foto: Shuttestock)

Un ataque armado contra siete personas dejó a cinco fallecidas y dos heridas en Sanarate, El Progreso. (Foto: Shuttestock)

Bomberos confirman la muerte de cinco personas y el traslado de dos heridos, incluido un niño, tras un ataque armado en Sanarate, El Progreso.

OTRAS NOTICIAS: Un niño resulta herido tras ser víctima de un ataque armado

Un ataque armado se produjo este 29 de junio que dejó una saldo de 5 personas fallecidas y dos heridas. 

El hecho se produjo en la colonia Las Margaritas, Sanarate en El Progreso, informaron los Bomberos Municipales Departamentales. 

Al llegar a la escena del crimen, los socorristas verificaron que tres hombres y dos mujeres fallecieron en el lugar. 

Otro hombre y un menor de edad resultaron heridos, por lo que fueron trasladados hacia un hospital para recibir atención. 

Las autoridades investigan las causas que produjeron el ataque contra este grupo de personas. 

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