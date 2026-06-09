Caso Larkin: Fijan fecha de juicio contra Acevedo tras embestir a motorista en zona 9

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En una audiencia a puerta cerrada, el juez aceptó la prueba que será diligenciada en el juicio contra Carlos Acevedo, piloto que embistió a motorista en la zona 9.

El juez Segundo Penal A, Maximino Morales, aceptó la prueba ofrecida por las partes en el proceso que se sigue contra Carlos Acevedo, piloto que embistió en tres ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina.

Aunque la audiencia se realizó a puerta cerrada, el juzgador aceptó todas las pruebas que serán diligenciadas en el juicio contra Acevedo, señalado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, fijó para el próximo 23 de junio, el inicio del juicio, el cual estará a cargo del Tribunal Noveno de Sentencia Penal.

Sobre el caso

El incidente ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en la 6ª. Avenida y 1ª. Calle, de la zona 9, cuando el motorista Larkin Morales fue embestido por un vehículo en tres ocasiones.

El conductor fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años de edad, quien tras haber girado una orden de aprehensión por el Juzgado Segundo Penal fue capturado el 24 de octubre de 2025.

Como consecuencia de lo sucedido, a Morales le fue amputada la extremidad inferior derecha.

Tras el accidente ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2025, a Larkin Morales le fue amputada la pierna derecha. (Foto: Wilder López/Soy 502)

Acevedo Navas le fue modificado el delito de lesiones graves por homicidio en grado de tentativa.