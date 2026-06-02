Carlos Acevedo, sindicado de embestir a motorista en la zona 9, enfrentará juicio

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Carlos Ovidio Acevedo Navas, sindicado de embestir a motorista en la zona 9 capitalina irá juicio por el delito de homicidio en grado de tentativa, según lo decidió el Juzgado Segundo Penal A.

En el caso del motorista que fue embestido en la zona 9, capitalina, el Juzgado de Segundo Penal A, decidió que Carlos Ovidio Acevedo Navas irá a juicio por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Pese a que la audiencia de etapa intermedia se desarrolló a puerta cerrada, trascendió que el juez A de dicha judicatura, Maximino Morales, fijó para el 9 de junio el ofrecimiento de la prueba.

Durante la audiencia fue presentado un informe de un médico particular en que se aduce que Acevedo Navas no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales, el cual fue rechazado por el juzgador.

El abogado defensor, Fernando Guerra, informó que, según la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), el delito de homicidio en grado de tentativa se mantiene, por lo que el "señalado va a juicio por el mismo delito", apuntó.

El caso

El incidente ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en la 6ª. Avenida y 1ª. Calle, de la zona 9, en donde el motorista Larkin Morales fue embestido por un vehículo en tres ocasiones.

El conductor fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años de edad, quien tras haber girado una orden de aprehensión por el Juzgado Segundo Penal fue capturado el 24 de octubre de 2025.

El motorista embestido en la zona 9, Larkin Daniel Morales estuvo presente en la audiencia de etapa intermedia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Como consecuencia de lo sucedido, a Morales Cuque le fue amputada la extremidad inferior derecha.

Acevedo Navas le fue modificado el delito de lesiones graves por homicidio en grado de tentativa.