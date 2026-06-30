Jueza de Paz se inhibe de conocer el caso de hombre que atropelló a motoristas

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Jueza de turno de Paz Penal, se inhibió de conocer el caso del conductor que atropelló a una pareja que se movilizaba en una motocicleta a inmediaciones del kilómetro 4 de la carretera al Atlántico.

Tras conocer el caso del conductor de un vehículo que atropelló a una pareja que se movilizaban en una motocicleta a inmediaciones del kilómetro 4 de la carretera al Atlántico, la jueza del Juzgado de Turno de Paz Penal se inhibió de conocer el caso por asuntos de competencia.

Asimismo, resolvió trasladar la carpeta judicial al Juzgado de Primera Instancia de Penal correspondiente.

De esta cuenta, a la vez de hacerle saber las razones de su detención, la juzgadora dejó en prisión preventiva al sindicado Jorge David Rodas Linares.

Además, se programó la audiencia de primera declaración, en la que se decidirá si es ligado o no proceso penal.

Es de señalar que, en esta audiencia, el Ministerio Público (MP) pidió a la Juzgadora que el sindicado sea procesado por los delitos de lesiones culposas y homicidio en grado de tentativa.

Jueza de Paz de Turno se inhibe de conocer caso de piloto que embistió a una pareja de motoristas en la zona 18. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/5iOqtGnrcf — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 30, 2026

Durante la audiencia

Según la abogada de Nidia Renata Bautista García, en el hecho se dieron dos momentos, uno en que le ocasionaron lesiones gravísimas, y el segundo, cuando el señalado la intenta sacar debajo del automotor y al no lograrlo, retrocede el vehículo y la vuelve a arrastrar.

Con esto, agregó que se aumentó probabilidad de causarle la muerte, por lo que aseguró que la conducta del señalado encuadra, además del delito de lesiones culposas, en homicidio en grado de tentativa.

En tanto que el abogado de la defensa, cree que en este momento es muy prematuro el hacer sindicaciones directas en contra de su defendido, específicamente porque aún no se están acreditando indicios legales, sobre todo porque los videos a los que se hace referencia no son muy claros.

Dijo que los elementos que se han presentado, son los que obran en la carpeta de investigación y ni siquiera existe un dictamen que pueda establecer si la vida de la víctima corrió riesgo para encuadrar lo sucedido en el delito de homicidio en grado de tentativa.

El piloto del automóvil que embistió a una pareja de motoristas en la zona 18 observa como Nidia Renata Bautista García se encuentra debajo del automotor. (Foto: Archivo/Soy502)

Aseguró que tampoco el dolo se ha acreditado, pues se encuentran ante lo sucedido que puede tipificarse en lesiones culposas porque lo sucedido deriva de un hecho de tránsito, pues es evidente que existían automovilistas y motoristas, explicó.

Sobre el caso

El caso sucedió a inmediaciones del kilómetro 4 de la carretera al Atlántico, zona 18 capitalina, en donde el piloto de un automóvil embistió a una pareja que se movilizaban en una motocicleta.

En el hecho, sobresale que el piloto del automotor arrastro por varios metros a Nidia Renata Bautista García, quien luego de ser trasladada hacia la emergencia del hospital general de accidentes del IGSS-7-19 por la gravedad de las heridas le fue amputado el miembro superior izquierdo.

Además, Kevin Jiménez, quien conducía la motocicleta, sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda por lo que quedó internado en la sala de observación con diagnóstico proporcionado por médico de turno.