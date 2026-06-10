Victor Wembanyama condena ataques a aficionados de los Spurs

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Jugadores de los San Antonio Spurs y los Knicks de Nueva York condenaron las agresiones sufridas por varios aficionados texanos tras el tercer partido de las Finales de la NBA, disputado el lunes en el Madison Square Garden.

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Diversos videos difundidos en redes sociales mostraron a seguidores de los Spurs siendo insultados, empujados e incluso golpeados por grupos de personas en las calles de Manhattan después de la victoria de San Antonio por 115-111.

La Policía neoyorquina informó que, 21 personas fueron detenidas en incidentes relacionados con el encuentro, mientras que varias más resultaron heridas.





FANS KNICKS ATACAN SEGUIDOR SPURS TRAS PERDER



UN ADULTO MAYOR CON CAMISETA RIVAL ES RODEADO E INTIMIDADO EN LAS CALLES



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Tras la derrota de los Knicks 111-115 ante los Spurs en el juego 3 de las finales NBA el lunes fans en Manhattan… pic.twitter.com/ohwOS2mrIv — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) June 9, 2026

Rechazo unánime

La estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, calificó los hechos como "inaceptables" y pidió que la pasión por el deporte se mantenga siempre dentro de los límites del respeto.

En la misma línea se pronunció su compañero Julian Champagnie, quien aseguró que nadie debería asistir a un evento deportivo con el riesgo de ser agredido.

Varios aficionados de los Spurs fueron agredidos tras el duelo:

This Texas man, a Spurs supporter in a Spurs Jersey was violated by New Yorkers believed to be KNICKS supporters.



He tried to run away but it was too late.

He stood 10 toes tho! Respect ✊ for that.

Spurs vs Knicks was today. The Spurs defeat the Knicks, 115-111, in Game 3… pic.twitter.com/PHIqf7VIgK — WithAlvin (@withAlvin__) June 9, 2026

Desde el bando de los Knicks, Karl-Anthony Towns también hizo un llamado a la cordura y al respeto entre aficionados, recordando que la rivalidad y la intensidad deben quedarse únicamente dentro de la cancha.

Más allá de la polémica, San Antonio dio un golpe importante en la serie al imponerse en territorio neoyorquino y tomar ventaja de 2-1 en las Finales de la NBA.

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Ahora, los Knicks están obligados a reaccionar en el cuarto partido este miércoles (6:30 p. m.)para evitar que los Spurs amplíen su ventaja y queden a un paso del campeonato.