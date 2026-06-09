Selección Femenina de Guatemala cae por goleada ante El Salvador en amistoso

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La Selección Femenina de Guatemala sufrió una contundente derrota este martes al caer 5-1 ante El Salvador en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA, disputado en el estadio Revolución.

Las dirigidas por Karla Maya afrontaron el compromiso con ausencias importantes, entre ellas las de Ana Lucía Martínez y Andrea Álvarez, quienes no fueron convocadas tras concluir recientemente sus respectivas temporadas en el extranjero.

A pesar de ello, la Azul y Blanco contó con varias de las futbolistas habituales del proceso, como Aisha Solórzano, María Amanda Monterroso, Samantha López y Acacia Edwards, además del regreso de Marisol Stosich.

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El encuentro comenzó equilibrado, pero las salvadoreñas fueron ganando protagonismo gracias a su velocidad y efectividad en ataque. Las cuzcatlecas aprovecharon en repetidas ocasiones los espacios a espaldas de la defensa guatemalteca y encontraron premio rápidamente con un gol de Danya Gutiérrez.

Guatemala reaccionó y logró igualar de manera momentánea por medio de Aisha Solórzano. Sin embargo, El Salvador retomó el control del partido y terminó imponiendo condiciones con un doblete de Brenda Cerén y anotaciones de Abigail López y Mya Ulloa para sellar la goleada.

Aisha Solórzano marcó el único gol de Guatemala en el amistoso. (Foto: FFG)

El amistoso marcó el regreso a la actividad de la selección nacional, que no disputaba un encuentro desde abril, cuando quedó eliminada en el Clasificatorio W de Concacaf rumbo a la fase final de las eliminatorias para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.