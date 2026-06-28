Organismo Judicial: Estos son los juzgados habilitados 24 horas durante este asueto

Las judicaturas permanecerán abiertas las 24 horas durante el asueto del Día del Ejército que concluye el próximo martes 30 de junio.
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El Organismo Judicial (OJ), dio a conocer las judicaturas que permanecerá habilitadas las 24 horas durante el asueto del Día del Ejército, este lunes 29 y martes 30 de junio.
Según las autoridades del OJ, dichas judicaturas estarán atendiendo emergencias hasta el martes 30 de junio a las 8:00 horas.
En el departamento de Guatemala, los órganos jurisdiccionales que permanecerán abiertos son los Juzgados de Paz de turno de Mixco y Villa Nueva.
Mientras que, en el interior, se ha contemplado los Juzgados de Paz de Sacatepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y Chimaltenango.
Judicaturas especializadas
Además, a estas se suman las diferentes judicaturas especializadas como el Juzgado de Paz de Familia con Competencia para la Protección de Violencia Intrafamiliar de Niños y Adolescencia Amenaza.
Asimismo, el Juzgado de Paz Penal de Turno ubicado en la Torre de Tribunales y el Juzgado de Primera Instancia con Competencia para conocer Delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes (MAINA).
También, estarán abiertos el Juzgado de 24 horas situado en el Centro Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctima de Violencia y el Juzgado de Turno de 24 horas de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.