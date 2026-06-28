Insivumeh analiza aguas del Pacífico para fortalecer la vigilancia sanitaria

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Las autoridades buscan prevenir daños y proteger la salud pública de la población.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por medio de su Sección de Oceanografía, realizó una jornada de toma de muestras de agua marina en las costas de Escuintla.

El proyecto forma parte de las acciones de monitoreo orientadas a proteger la salud pública y preservar los recursos marino-costeros del país.

Las muestras fueron recolectadas en apoyo a la Comisión Nacional para la Vigilancia y Control de la Marea Roja Tóxica, instancia encargada de dar seguimiento a las condiciones del litoral guatemalteco.

Asimismo, se encarga de detectar oportunamente la presencia de organismos que puedan representar un riesgo para la población y las actividades pesqueras.

Las muestras serán analizadas para identificar especies de fitoplancton y fortalecer la vigilancia de la marea roja tóxica en protección de la salud pública. (Foto: Insivumeh / Soy502)

De acuerdo con el Insivumeh, las muestras serán sometidas a análisis de laboratorio para la identificación y el conteo de especies fitoplanctónicas.

Estos estudios permiten determinar la composición del fitoplancton presente en el agua y detectar la posible proliferación de especies asociadas a eventos de marea roja tóxica.

La información obtenida contribuirá al monitoreo permanente de las condiciones marinas del océano Pacífico y servirá como base para la toma de decisiones encaminadas a prevenir riesgos para la salud de la población.

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Asimos, se buscará proteger los ecosistemas marino-costeros y las actividades económicas vinculadas a estos recursos.

El Insivumeh destacó que este tipo de monitoreos científicos forman parte de las acciones interinstitucionales que buscan fortalecer la vigilancia ambiental del país.

Además, también se busca generar información técnica que permita responder de manera oportuna ante posibles fenómenos que afecten tanto el ambiente como la seguridad alimentaria y la salud pública.