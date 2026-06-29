Localizan los cuerpos de dos menores con heridas de bala en San Juan Sacatepéquez

Las fuerzas de seguridad no han brindado detalles del doble crimen.
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Dos menores de edad fueron localizados sin vida la tarde de este domingo en la colonia El Manantial, sector Lo de Carranza, zona 6 de San Juan Sacatepéquez, informó el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con los socorristas, unidades de la estación de Ciudad Quetzal atendieron una emergencia reportada en el sector.
Al llegar al lugar, localizaron los cuerpos de dos menores de edad al costado de un domicilio.
Durante la evaluación, los bomberos constataron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales y presentaban múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Tras confirmar el fallecimiento de los menores, los Bomberos Municipales Departamentales notificaron a las autoridades correspondientes para que realizaran el procesamiento de la escena y las diligencias de ley.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han establecido el móvil del crimen.
El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, que deberán esclarecer las circunstancias del doble homicidio e identificar a los responsables.