Lamine Yamal y su hermano Kayne celebran la victoria de España tras ganar el Mundial

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Kayne, el hermano menor de Lamine Yamal se ha convertido en una mini celebridad en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el reñido partido de la final de la Copa del Mundo en la que salió victoriosa España con un 1-0 contra Argentina, las celebraciones se hicieron notar en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Durante el Mundial 2026, Kayne, el hermano menor del jugador Lamine Yamal, se convirtió en una mini celebridad y en esta final, no fue la excepción.

Durante los partidos de España se le vio apoyando a su hermano desde las gradas, gritando eufórico y disfrutando del juego.

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Una vez terminado el partido de este domingo, Keyne llegó a la cancha dónde fue recibido por su hermano y celebraron juntos la victoria.

Los hermanos disfrutaron de los festejos de la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Cabe resaltar que Lamine ha demostrado en redes sociales la unida relación que tiene con Kayne. Incluso expresó en una entrevista: "Mi hermano es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él".

Por último, salieron a la luz fotografías que enternecieron al internet, luego que se mostrara a los hermanos posando junto a la Copa del Mundo.