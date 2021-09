Laura Bozzo no tiene ganas de vivir tras su orden de aprehensión

Tras la orden de aprehensión de Laura Bozzo una amiga muy cercada afirmó a un medio que la estrella de TV ya no tiene ganas de vivir.

Laura Bozzo atraviesa un problema legal derivado de la venta de una casa de su propiedad que estaba embargada por el Servicio a de Administración Tributaria SAT de México, como ya no puede eludir la cárcel está en una seria depresión.

La conductora de 69 años había logrado un amparo para evitar el encierro pero se reveló que este se reactivó porque ella no llegó a una cita programada con la ley donde le pedían que entregara su pasaporte y pagara una cantidad de dinero como parte de su compromiso de pago,

Una amiga muy allegada a la estrella de televisión contó al medio mexicano TV Notas cómo ocurrió todo: “Está viviendo una pesadilla, ella no es ratera pero sí toma malísimas decisiones y ahorita está sufriendo las consecuencias. Es una pésima administradora y aparte es muy gastona, le gustan los lujos, además sus contadores le han visto la cara, le han robado mucho dinero a lo largo de su vida, todo lo que tenía en Estados Unidos lo perdió por culpa de un contador y el problemón ahora en México es por culpa de sus contadores, porque les delega todo y no está al tanto”, explicó.

La conocida agregó que Bozzo la está pasando mal emocionalmente: "Se encuentra en absoluta depresión, esto le ha despertado una gran paranoia y le han vuelto los ataques de ansiedad que ha padecido durante su vida”.

“Se la pasa llorando, no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor... ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir!”, dijo, agregando que le aterra la idea de ir a la prisión,

Según la allegada el paradero de Laura es un misterio pues llama desde un número desconocido para no ser localizada.



Laura incluso acudió a los estudios de Televisa para pedir ayuda y a sus amigos famosos les ofreció lujosos vestidos de diseñador a la venta pero nadie se ha querido meter en el asunto, algo que indignó a la famosa, pues considera que ha dado mucho rating al medio mexicano.

Cabe recordar que ella tuvo arresto domiciliario de 2002 a 2005 en los estudios de Telemundo, donde contaba con todos los lujos, pero ahora la situación sería muy distinta, según la fuente.

Bozzo durante su estadía en telemundo. (Foto: Oficial)

A pesar de que sus hijas le están ayudando a tratar de vender un apartamento que tiene en Acapulco no se ve claro.

Al preguntar por qué hizo esta venta explicó: "Ella tenía un fuerte adeudo de 13 millones de pesos con Hacienda y aunque planeaba pagarla con esa propiedad, no se la aceptaron, sin embargo las autoridades decidieron tomársela a cuenta y el SAT la embargó, Laura dice que no sabía del embargo y la vendió”.

Luego “Solicitó un acuerdo reparatorio pero no se logró y como no dio la dirección de un domicilio permanente el juez consideró que podría fugarse, por eso dio la orden de prisión preventiva y ella debía presentarse en el Reclusorio Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México”.

Cuando le preguntaron por qué no dio un domicilio exacto donde estaba viviendo la persona respondió:



“Porque aunque tiene un lujoso departamento en Acapulco no vive allá y en la CDMX vivía en la propiedad que vendió y al quedarse sin este, no tenía un domicilio fijo”.

Al parecer en 2020 se fue a vivir con amiga Magda Rodríguez, quien producía su programa Laura sin censura pero que falleció y luego se supo que vivía en un hotel de la CDMX”.

Se desconoce dónde se encuentra Laura pero muchos afirman que está en Acapulco.