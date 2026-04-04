EE. UU. detiene a familiares de general iraní abatido en 2020

-

El país norteamericano endureció sus acciones contra simpatizantes del régimen iraní.

Estados Unidos arrestó a dos familiares del exgeneral iraní Qassem Soleimani, abatido por Estados Unidos en 2020, luego de revocarles su estatus de residencia permanente, según informó el Departamento de Estado.

Las detenidas son Hamidé Soleimani Afshar, sobrina del excomandante, y su hija, quienes quedaron bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en el marco de una política más estricta impulsada por la administración de Donald Trump.

De acuerdo con la versión oficial, la medida fue ordenada por el secretario de Estado Marco Rubio.

El funcionario estadounidense justificó la revocación al señalar que Afshar habría manifestado apoyo al régimen iraní, difundido propaganda y celebrado los ataques contra militares estadounidenses durante su estancia en el país.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

Washington sostiene que este tipo de conductas es incompatible con los beneficios migratorios otorgados.

El Departamento de Estado también anunció la prohibición de ingreso al esposo de Afshar, como parte de una serie de decisiones recientes orientadas a restringir la presencia de personas vinculadas o afines al gobierno iraní.

En esa línea, Rubio reiteró que Estados Unidos no permitirá que su territorio funcione como refugio para individuos que respalden regímenes considerados hostiles.

Las detenciones se producen en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por operaciones militares y enfrentamientos indirectos.

LEA MÁS: Trump afirma que ataques iraníes contra aviones no afecta negociaciones

Paralelamente, el gobierno estadounidense desarrolla un amplio operativo de búsqueda para rescatar a un piloto de un caza F-15E derribado por fuerzas iraníes en una zona montañosa del suroeste de Irán.

La misión, coordinada con aliados internacionales, enfrenta condiciones complejas debido al control territorial de la Guardia Revolucionaria iraní y a la vigilancia regional.

Este episodio se suma a la escalada de acciones políticas y militares entre Washington y Teherán, en un escenario que mantiene elevada la incertidumbre sobre la estabilidad en la región.

* Con información de Infobae.