Hamilton y Kardashian: ¿Amor sobre ruedas en un Ferrari F40?

Hay un nuevo capítulo del romance no oficializado entre el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Formula 1 y Kim Kardashian, la socialite, modelo, actriz y empresaria estadounidense, que ya suma más de 2 millones de "me gusta" en Instagram y arriba de 18 millones de vistas.
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En un video de reciente publicación se ve al piloto al frente de un volante haciendo un especie de "Tokyo Drift" (similar a la película Rápido y Furioso de 2006) en un Ferrari F40, con la influencer como su acompañante, filmación realizada mientras "Hammer" estuvo el mesa pasado por esos lados para el Gran Premio de Japón.
Como si de una verdadera película se tratara, todo finaliza con una toma acercándose entre el humo dejado por las llantas hasta aparecer el rostro de la Kardashian, quien simplemente dice: "Eso es una locura".
De esta forma, Lewis subió por primera vez en sus redes un contenido en pareja junto a Kim, así que muchos dan por consumada la relación amorosa, pese a que se conocían desde hace 12 años. Algunos fans del corredor no están contentos porque consideran a la norteamericana como una distracción a su temporada con la escudería Ferrari.