El elogio de Max Verstappen para el astro Lionel Messi

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El actual obligado parón de la Fórmula 1 da tiempo para que sus pilotos toquen temas de todo tipo, caso de una de sus estrellas, Max Verstappen, quien le ha dedicado algunas frases al futbolista Lionel Messi, capitán de la Argentina campeona del mundo en 2022 y del Inter Miami de la MLS.

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"Lionel Messi lee el juego y puede marcar siempre que ve la oportunidad", escribió en redes sociales el cuatro veces campeón de Red Bull Racing.

Max hizo referencia a la calidad de la "Pulga", en particular a su calidad en aquel partido ante los Países Bajos en los cuartos de final de Catar, en la llamada batalla de Lusail, ganada por los sudamericanos (2-2 en tiempo reglamentario, 4-3 en penales).

"Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol, crear espacios, pero él no, porque sabe marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad", comentó.

"Messi lee el juego y puede anotar cuando quiera. Muchos tienen que correr, hacerse el lugar, pero él no.



Crees que lo puedes defender pero no es así. El pase que da contra Holanda en Qatar, no lo puedes defender".



Max Verstappen sobre Lionel. ️ pic.twitter.com/Fy6jYNNY6r — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 5, 2026

"Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, eso es imparable, simplemente, no puedes defender eso", agregó el corredor nacido en Hasselt, Bélgica, aunque posee la nacionalidad de los tulipanes.

La figura de Red Bull y del automovilismo ya se había referido a Messi con anterioridad, cuando no tuvo problemas en ponerlo arriba del portugués Cristiano Ronaldo "por tener más talento", sin restarle méritos al exReal Madrid, especialmente por sus dotes físicos.