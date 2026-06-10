Liderazgo e innovación marcan la agenda de Escala

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Escala Business Experience reunió a emprendedores, empresarios y tomadores de decisión en una jornada enfocada en crecimiento empresarial, tecnología, liderazgo y generación de alianzas estratégicas.

El evento contó con una agenda centrada en temas como escalabilidad de negocios, aplicación de inteligencia artificial, construcción de alianzas comerciales y liderazgo.

Uno de los espacios principales fue el Panel de Empresarios, donde líderes con experiencia en distintos mercados compartieron aprendizajes sobre los retos y oportunidades que enfrentan las organizaciones en un entorno de transformación constante.

Entre los participantes estuvo Daniela Montenegro, CEO de Studio Happilyng, estratega en marketing digital, docente universitaria y consultora de negocios.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Durante el panel, Daniela Montenegro señaló que el marketing debe entenderse como una herramienta estratégica que contribuya a la toma de decisiones y al crecimiento de las empresas.

Por otro lado, Selvin Meléndez, empresario guatemalteco con más de tres décadas de trayectoria en República Dominicana. Como miembro fundador de la Cámara Dominico-Guatemalteca y CEO de American Designs y Servicios Globales, compartió experiencias relacionadas con la expansión internacional, la construcción de relaciones comerciales y la visión empresarial de largo plazo.

Asimismo, participó Adrián Meléndez, fundador y CEO de Grupo Orizom, empresa con operaciones en Guatemala y República Dominicana. Durante su presentación destacó la preparación continua, la capacidad de adaptación y la innovación como elementos que influyen en el desarrollo y sostenibilidad de los negocios.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Además de las conferencias y paneles, los asistentes participaron en espacios de networking orientados a generar conexiones entre representantes de distintos sectores productivos.

La agenda incluyó contenidos prácticos enfocados en la implementación de estrategias empresariales y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de crecimiento y expansión.

De acuerdo con los organizadores, Escala Business Experience busca promover el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades de colaboración entre líderes empresariales interesados en desarrollar nuevos modelos de negocio y ampliar el alcance de sus organizaciones.