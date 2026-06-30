¡En llamas! Incendio consume restaurante ubicado frente a Lago Petén Itzá (video)

El fuego consumió gran parte del lugar, dejando pérdidas materiales de Q300 mil.
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Un voraz incendio consumió un conocido restaurante ubicado frente al lago Petén Itzá, en el barrio La Ermita.
El fuego destruyó gran parte del edificio y generó una intensa movilización de los cuerpos de socorro, mientras una densa columna de humo era visible desde distintos puntos del municipio.
Elementos de los Bomberos Voluntarios, con el apoyo de vecinos del sector, trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia inmuebles cercanos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas como consecuencia del siniestro.
De forma preliminar, los Bomberos Voluntarios informaron que las pérdidas materiales ascienden a Q300 mil.
Las causas que originaron el incendio serán determinadas mediante las investigaciones que realicen las autoridades correspondientes.