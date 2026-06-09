Lluvias afectan el tránsito en carretera a El Salvador y en ruta al Pacífico

Aumenta demanda de viajes en calzada Aguilar Batres zona 11 hacia Villa Nueva.#PoliciaMT ayuda y apoya con monitoreo para atender emergencias viales en el área. #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/Vji1kXqCNQ