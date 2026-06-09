Lluvias afectan el tránsito en carretera a El Salvador y en ruta al Pacífico

Las condiciones climáticas han afectado la circulación vehicular este lunes.
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Las lluvias se han hecho presentes este lunes 8 de junio en municipios aledaños a la ciudad, como Santa Catarina Pinula y Villa Nueva.
Esto ha provocado que el tránsito se vea afectado en carretera a El Salvador, en donde el tránsito es lento, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Asimismo, se reporta alta carga vehicular en ruta al Pacífico, lo que ha generado congestionamiento con dirección hacia el sur del territorio guatemalteco.
Se recomienda conducir con precaución para evitar accidentes viales.