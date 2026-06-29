Ataque armado en la zona 12 capitalina deja fallecido a un menor de 14 años

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La víctima salió de su casa cuando fue atacado a balazos señala la versión preliminar.

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Un menor de 14 años falleció como consecuencia de un ataque armado registrado en la 14 avenida y 14 calle de la colonia La Reformita zona 12 de la Ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Municipales.

De acuerdo con socorristas, múltiples llamadas de vecinos alertaron sobre varias detonaciones de arma de fuego en el sector, por lo que unidades de emergencia fueron movilizadas al lugar para atender el incidente.

Al arribar, los paramédicos localizaron al adolescente sobre la vía pública.

Durante la evaluación primaria confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Un menor murió al ser victima de un ataque armado registrado en la colonia La Reformita zona 12 de la Ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/dIAAgy0RIz — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 29, 2026

Debido a la gravedad de las lesiones, no fue posible realizar maniobras para restablecer sus signos vitales.

Luego de confirmar el fallecimiento, los Bomberos Municipales dieron aviso a las autoridades competentes, que acudieron al lugar para resguardar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

Según información preliminar, el menor habría salido de su residencia cuando fue atacado por personas desconocidas.

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No obstante, esta versión deberá ser confirmada o descartada por las autoridades conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han reportado capturas ni han establecido el móvil del ataque.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.