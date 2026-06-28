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Hallazgo de dos cuerpos en kilómetro 78 de la CA-9 Norte

  • Por Cristóbal Veliz
28 de junio de 2026, 15:55
En la Ruta al Atlántico, en el kilómetro 78, Guastatoya, El Progreso fueron localizadas dos personas fallecidas, Provial ordena el tránsito. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

En la Ruta al Atlántico, en el kilómetro 78, Guastatoya, El Progreso fueron localizadas dos personas fallecidas, Provial ordena el tránsito. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Brigadas de Provial brindan seguridad vial debido a diligencias del MP, pues se localizaron dos personas fallecidas.

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Dos personas fallecidas fueron localizadas en el kilómetro 78 de la Ruta al Atlántico, CA-9 Norte, en Guastatoya, El Progreso.

En el lugar brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), brinda seguridad vial debido a diligencias que realiza el Ministerio Público (MP).

Aunque el procedimiento se encuentra fuera de la vía, autoridades viales ordenan el tránsito para un mejor control.

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