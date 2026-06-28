Hallazgo de dos cuerpos en kilómetro 78 de la CA-9 Norte

Brigadas de Provial brindan seguridad vial debido a diligencias del MP, pues se localizaron dos personas fallecidas.
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Dos personas fallecidas fueron localizadas en el kilómetro 78 de la Ruta al Atlántico, CA-9 Norte, en Guastatoya, El Progreso.
En el lugar brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), brinda seguridad vial debido a diligencias que realiza el Ministerio Público (MP).
Aunque el procedimiento se encuentra fuera de la vía, autoridades viales ordenan el tránsito para un mejor control.