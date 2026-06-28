Captura en Amatitlán a dos hombres por portación de arma de fuego ilegal

Capturan a dos personas que se movilizaban en un vehículo en el que transportaban una carabina con registro esmerilado.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos personas que se movilizaban en un vehículo en el que transportaban una carabina con registro esmerilado.
Los capturados fueron identificados como Jostin "N", de 26 años, y Gener "N" de 29 años, que se conducían en el automotor con placas P-432JMG.
Durante el operativo, efectuado por agentes de la Comisaría 15 de la PNC, Gener "N" quien conducía el automóvil, argumentó que laboraba como piloto de una plataforma digital de transporte y que el viaje había sido solicitado mediante la aplicación, con destino a un sector de la calle del Teleférico, municipio de Amatitlán.
Sin embargo, investigadores de la PNC iniciaron las diligencias respectivas para establecer la procedencia del arma, su destino y el uso que se le pretendía dar.
Según las autoridades, no se descarta que la intervención policial pudo haber evitado posibles hechos delictivos por la forma de desplazamiento de los capturados.