Messi y Kiko se dan fraternal beso en video

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Lionel Messi y Carlos Villagrán protagonizaron un mítico encuentro: la estrella del Inter Miami y uno más icónicos personajes de El Chavo del 8 se abrazaron y dieron un fraternal beso que quedó plasmado en las redes.

Kiko visitó el NU Stadium para vivir desde adentro el clásico de la Florida entre el anfitrión y Orlando City, que terminó con derrota de las Garzas por 4-3 en un partido válido por la Major League Soccer (MLS).

Foto: Oficial.

"Un personaje que marcó generaciones. El icónico Quico de El Chavo del 8 también nos visitó", escribió la cuenta oficial del Inter en Instagram.

Villagrán presumió su playera con el nombre de su personaje en la parte trasera.

"Me siento afortunado. Los años se te echan encima como cuando jugabas fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver Messi, que es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'", explicó el mexicano.

El campeón del mundo con la selección argentina le dio toda su atención y de repente Villagrán le dio un beso en el cachete izquierdo.

"Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida, toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado", le comentó, "Qué placer tan grande, la verdad. En serio", continuó.

El momento no fue indiferente para los fans de ambas estrellas del deporte y la televisión.

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