CC revoca amparos que suspendían elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC

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La CC revocó los amparo provisionales que suspendían la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC para los próximos cuatro años, según se conoció de manera extraoficial.

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Esta tarde trascendió que el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar dos apelaciones planteadas contra la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030.

Con esta decisión, la CC revoca los amparos provisionales otorgado por el Juzgado Décimo Primero y Juzgado Décimo Quinto que suspendieron la elección de Mazariegos efectuada el pasado 8 de abril.

De esta cuenta, el amparo definitivo resuelto el pasado 29 de mayo podría sufrir un nuevo revés, por lo tanto, la elección del rector de la USAC quedaría firme.

Fuentes cercanas a la CC, dan cuenta que la votación para revocar los amparos provisionales otorgados con anterioridad fue dividida tres a favor y dos en contra, siendo los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar los que favorecieron a Mazariegos.

La decisión está pendiente de firma porque las dos magistradas que votaron por mantener los fallos provisionales, Gladys Anabella Morfín Mansilla y Astrid Lemus, quienes enviarán observaciones

Los fallos

El pasado viernes 29 de mayo, el Juzgado Décimo Quinto, constituido en Tribunal de Amparo, resolvió en definitiva una acción de amparo con la que dejó sin efecto la elección de Mazariegos como rector de la USAC.

La acción, otorgada con anterioridad de manera provisional, fue presentada por la agrupación Usac-Dire con lo que se desconoció el Acata 10-2026 con la que se aprobó dicha elección por parte del Consejo Superior Universitario (CSU).

El otro amparo provisional otorgado, fue el resuelto por el Juzgado Décimo Primero del Ramo Civil, constituido en Tribunal de Amparo, el cual suspendió la elección del pasado 8 de abril, en la que Mazariegos había logrado su elección como rector de la USAC para el período 2026-2030.