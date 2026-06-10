Guatemala atrajo 1.1 millones de turistas en el primer cuatrimestre de 2026

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El turismo internacional en el país creció 2.1% en el primer cuatrimestre, impulsado por mercados de alto valor en Norteamérica y Europa.

El turismo en Guatemala mantiene su ruta de expansión durante los primeros meses del año, apalancada por la llegada de visitantes con mayor capacidad de gasto.

Entre enero y abril de 2026, el país registró el ingreso de 1,126,254 visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 2.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el reciente informe del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Las cifras reflejan que, más allá del volumen de ingresos, el país ha logrado posicionarse de forma competitiva en mercados internacionales emisores de alto valor.

Guatemala ha logrado una posición competitiva en mercados internacionales. (Foto: Canva/Soy502)

Un arranque sólido

El Inguat detalló que enero lideró el repunte con un alza del 9% al registrar el ingreso de 304,118 visitantes, seguido por febrero con un 7% que aportó 281,415 turistas, y marzo con un 6% que sumó 295,491 llegadas, un comportamiento sólido estimulado por la conectividad aérea y el flujo de viajeros provenientes de Norteamérica, Europa y América Latina.

En términos específicos por países, el mercado de Estados Unidos aumentó un 13%, las visitas desde Honduras crecieron un 56%, México subió un 23%, Colombia un 28%, Canadá un 20%, Nicaragua un 19% y Francia aportó un 9% de incremento interanual.

Este desempeño acumulado mitigó los impactos de un entorno internacional adverso y factores estacionales observados durante el último mes evaluado.

Abril registró una contracción temporal del -11% al reportar un flujo de 245,230 visitantes, un fenómeno explicado por el Inguat como un comportamiento normal posterior a la Semana Santa, que en 2026 se concentró en la primera semana de dicho mes, adelantando las decisiones de viaje de los consumidores.

Flujo de turismo a Guatemala (enero-abril 2026) Mes Visitantes Variación Enero 304,118 +9.0% Febrero 281,415 +7.0% Marzo 295,491 +6.0% Abril 245,230 -11.0% Total acumulado 1,126,254 +2.1%

Fuente: Inguat



Choque externo

A este factor estacional se sumó el choque externo del incremento en los precios globales de los combustibles derivado de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, una variable que encareció las tarifas de transporte y alteró la dinámica de viajes globales.

Sin embargo, la captación de viajeros procedentes de mercados de larga distancia supone un alivio estructural para la balanza de pagos y la microeconomía de las comunidades receptoras.

Los segmentos procedentes de Norteamérica y Europa representan una ventaja corporativa clave para la cadena de valor local porque extienden su estadía promedio y registran un consumo per cápita más elevado.

"El comportamiento del primer cuatrimestre confirma que Guatemala continúa avanzando hacia un modelo turístico más diversificado, sostenible y orientado a visitantes que buscan experiencias auténticas, memorables y de mayor valor agregado", señala el informe de la institución rectora del turismo.

El incremento de los precios globales de los combustibles encareció las tarifas de transportes y alteró la dinámica de los viajes globales. (Foto: Canva/Soy502)

Promoción comercial

La resiliencia de estos indicadores responde a la ejecución de una estrategia de comercialización internacional orientada a nichos específicos de consumo como el turismo cultural, gastronómico, comunitario y de lujo, indicó el Inguat.

Durante el período analizado, las autoridades intensificaron las misiones comerciales en ferias internacionales especializadas y ruedas de negocios, complementadas con la renovación visual de las terminales aeroportuarias y programas de identidad local como "Guatemala Diseña con las Manos", que buscan capitalizar la inyección de divisas en la economía nacional a través de un modelo turístico de mayor valor agregado.