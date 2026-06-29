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Un niño resulta herido tras ser víctima de un ataque armado

  • Por Geber Osorio
29 de junio de 2026, 13:08
El hecho armado dejó como saldo a un niño de 10 años herido. (Foto ilustrativa: iStock)

El hecho armado dejó como saldo a un niño de 10 años herido. (Foto ilustrativa: iStock)

El incidente armado se registró en la vía pública ante la presencia de transeúntes.

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Un menor de edad fue víctima de un ataque armado que ocurrió este lunes 29 de junio en el municipio de Los Amates, en el departamento de Izabal.

Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a la víctima.

Se trata de un niño de 10 años, quien resultó con una herida por proyectil de arma de fuego en la región de la espalda. También resultó herido Haroldo Zacarías, de 40 años.

El menor fue atendido por los Bomberos Voluntarios. (Foto: CVB)
El menor fue atendido por los Bomberos Voluntarios. (Foto: CVB)

Luego de que fueran estabilizados, los socorristas trasladaron a los heridos hacia el Hospital Santa Bárbara, en Morales, Izabal.

De momento se desconoce el móvil de este hecho de violencia que ocurrió a plena luz del día.

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