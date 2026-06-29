Masacre en El Progreso: muere víctima colateral del ataque armado

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Sube a seis la cifra de muertos en Sanarate tras el deceso de Francisco David Aldana, de 38 años, quien falleció al ingresar al hospital.

Un ataque armado tuvo lugar este lunes 29 de junio en la colonia Las Margaritas, en Sanarate, El Progreso.

De acuerdo con la información preliminar, siete personas fueron víctimas, entre ellas un niño.

Al principio, los bomberos Municipales Departamentales reportaron que tres hombres y dos mujeres fallecieron en el lugar del crimen.

Mientras que un menor de edad y otro habían sido trasladados a un hospital.

Cuatro personas quedaron sin vida dentro de una vivienda, mientras que una quinta murió en la vía pública.

Identifican a sexto fallecido

Sin embargo, minutos más tarde se confirmó que otro hombre falleció al ingresar al hospital.

Se trata de Francisco David Aldana de 38 años.

Medios locales indican que esta persona pasaba por el lugar donde se produjo la masacre, pero las balas perdidas lo hirieron.

El hombre se dirigía a su hogar en motocicleta para almorzar.

En el lugar se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil a la espera de la llegada del Ministerio Público para recabar indicios sobre esta masacre.