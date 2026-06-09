"A media luz" una noche de tango en el Teatro Nacional

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La pasión hecha baile se podrá disfrutar con la presentación de "A media luz, donde el amor fue refugio y herida", en el Festival de Junio, celebrado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Esta es una obra escénica de danza y música en vivo, que narra una historia de amor y desamor a través del tango clásico, inspirada en el repertorio inmortal de Carlos Gardel.

Foto: A media Luz.

Trama

La puesta en escena recorre el encuentro de dos almas que se aman intensamente, se prometen un futuro y construyen un refugio emocional donde el amor parece suficiente.

El paso del tiempo, el orgullo y las decisiones no dichas transforman ese refugio en herida, lo que alguna vez fue abrazo se vuelve distancia; lo que fue promesa, recuerdo. El relato se construye desde la memoria. No desde el reclamo, sino desde la nostalgia.

Esta emoción se transmite a través del tango bailado como lenguaje dramático y la interpretación en vivo de tangos clásicos como "El día que me quieras", "Por una cabeza", "Nostalgias", "Volver", "A media luz" y "La Cumparsita".

En un pequeño rincón de Corrientes 348 habitan Ernesto, quien cree tener el control de su vida; Mercedes, el amor que transforma; Ángela, la energía que lo cambia todo y Julio, un alma que ama sin medida.

A través del teatro, el tango y la música en vivo, sus caminos se cruzan para recordarnos que algunas historias no se olvidan... Porque siguen latiendo dentro de nosotros.

Baile, música y canto

La voz del cantante y la presencia del bandoneón, el cello y el piano emergen como narradores emocionales que acompañan escenas clave, intensifican la carga poética del movimiento.

Elenco

Bajo la dirección general de ELizabeth Lara y la dirección coreográfica de Elízabeth Lara y Antonio Hernández, el elenco que forma esta puesta en escena se compone por Elizabeth Lara, Antonio Hernández, Javier Granados, Mariana Estrada, Federico Aguilar Bugeau, Elisa Irene Aquino, Manuel Antonio García. .

Fecha de la presentación

El evento se llevará a cabo en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 20 de junio a las 7:00 p. m.

Precio boletos

Las entradas están a la venta aquí. El valor es de Q150 por persona.