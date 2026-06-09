"A media luz" una noche de tango en el Teatro Nacional

La pasión hecha baile se podrá disfrutar con la presentación de "A media luz, donde el amor fue refugio y herida", en el Festival de Junio, celebrado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
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Esta es una obra escénica de danza y música en vivo, que narra una historia de amor y desamor a través del tango clásico, inspirada en el repertorio inmortal de Carlos Gardel.
Trama
La puesta en escena recorre el encuentro de dos almas que se aman intensamente, se prometen un futuro y construyen un refugio emocional donde el amor parece suficiente.
El paso del tiempo, el orgullo y las decisiones no dichas transforman ese refugio en herida, lo que alguna vez fue abrazo se vuelve distancia; lo que fue promesa, recuerdo. El relato se construye desde la memoria. No desde el reclamo, sino desde la nostalgia.
Esta emoción se transmite a través del tango bailado como lenguaje dramático y la interpretación en vivo de tangos clásicos como "El día que me quieras", "Por una cabeza", "Nostalgias", "Volver", "A media luz" y "La Cumparsita".
En un pequeño rincón de Corrientes 348 habitan Ernesto, quien cree tener el control de su vida; Mercedes, el amor que transforma; Ángela, la energía que lo cambia todo y Julio, un alma que ama sin medida.
A través del teatro, el tango y la música en vivo, sus caminos se cruzan para recordarnos que algunas historias no se olvidan... Porque siguen latiendo dentro de nosotros.
Baile, música y canto
La voz del cantante y la presencia del bandoneón, el cello y el piano emergen como narradores emocionales que acompañan escenas clave, intensifican la carga poética del movimiento.
Elenco
Bajo la dirección general de ELizabeth Lara y la dirección coreográfica de Elízabeth Lara y Antonio Hernández, el elenco que forma esta puesta en escena se compone por Elizabeth Lara, Antonio Hernández, Javier Granados, Mariana Estrada, Federico Aguilar Bugeau, Elisa Irene Aquino, Manuel Antonio García. .
Fecha de la presentación
El evento se llevará a cabo en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 20 de junio a las 7:00 p. m.
Precio boletos
Las entradas están a la venta aquí. El valor es de Q150 por persona.