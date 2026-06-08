"Xibalbá ir y volver", la composición de Sergio Valle llega al Festival de Junio

Sergio Valle integra en una composición original marimba y cuerdas, en una partitura que enlaza la tradición mesoamericana con la escritura musical contemporánea, no te pierdas su presentación en el Festival de Junio.
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Se trata de "Xibalbá ir y volver", una travesía escénica contemporánea inspirada en el Popol Wuj en un paisaje sonoro de gran fuerza emocional. La obra fusiona música, danza y voz para reinterpretar uno de los relatos más emblemáticos del libro de las historias del pueblo maya k'iche'.
La composición del guatemalteco integra la propuesta coreográfica dirigida por Lizette Mertins, fusionando danza contemporánea y movimientos tradicionales, para encarnar el tránsito entre mundos, mientras un ensamble vocal inspirado en evocaciones del idioma k'iche' amplifica la dimensión ritual y poética del espectáculo.
La puesta en escena reúne a 21 artistas guatemaltecos: 14 músicos y 6 bailarines profesionales con amplia trayectoria. Bajo la dirección escénica de Giovanni Meléndez.
La trama
Se inspira en el descenso de Hunahpú e Ixbalanqué al inframundo de Xibalbá, recreando el viaje de los héroes gemelos que enfrentan las pruebas impuestas por los Señores del Inframundo, símbolos del miedo, la muerte y la transformación.
A través de la astucia y la resiliencia, los personajes restauran el equilibrio cósmico, convirtiendo esta narrativa ancestral en una metáfora de los procesos internos que toda persona atraviesa a lo largo de su vida.
Es una imperdible experiencia sensorial y simbólica sobre los momentos de ruptura, oscuridad y renacimiento que acompañan la existencia humana.
Fecha y datos
El evento se llevará a cabo el viernes 12 de junio de 2026 a las 8:00 p. m. en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
La entrada tiene un costo de Q100. Si deseas mas información: info@animoxguate.com o puedes comunicarte al teléfono 5510-4290.