"Xibalbá ir y volver", la composición de Sergio Valle llega al Festival de Junio

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Sergio Valle integra en una composición original marimba y cuerdas, en una partitura que enlaza la tradición mesoamericana con la escritura musical contemporánea, no te pierdas su presentación en el Festival de Junio.

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Se trata de "Xibalbá ir y volver", una travesía escénica contemporánea inspirada en el Popol Wuj en un paisaje sonoro de gran fuerza emocional. La obra fusiona música, danza y voz para reinterpretar uno de los relatos más emblemáticos del libro de las historias del pueblo maya k'iche'.

Foto: Henry de Paz.

La composición del guatemalteco integra la propuesta coreográfica dirigida por Lizette Mertins, fusionando danza contemporánea y movimientos tradicionales, para encarnar el tránsito entre mundos, mientras un ensamble vocal inspirado en evocaciones del idioma k'iche' amplifica la dimensión ritual y poética del espectáculo.

La puesta en escena reúne a 21 artistas guatemaltecos: 14 músicos y 6 bailarines profesionales con amplia trayectoria. Bajo la dirección escénica de Giovanni Meléndez.

Foto: Henry de Paz.

La trama

Se inspira en el descenso de Hunahpú e Ixbalanqué al inframundo de Xibalbá, recreando el viaje de los héroes gemelos que enfrentan las pruebas impuestas por los Señores del Inframundo, símbolos del miedo, la muerte y la transformación.

A través de la astucia y la resiliencia, los personajes restauran el equilibrio cósmico, convirtiendo esta narrativa ancestral en una metáfora de los procesos internos que toda persona atraviesa a lo largo de su vida.

Foto: Henry de Paz.

Es una imperdible experiencia sensorial y simbólica sobre los momentos de ruptura, oscuridad y renacimiento que acompañan la existencia humana.

Fecha y datos

El evento se llevará a cabo el viernes 12 de junio de 2026 a las 8:00 p. m. en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La entrada tiene un costo de Q100. Si deseas mas información: info@animoxguate.com o puedes comunicarte al teléfono 5510-4290.