Bernardo Arévalo envía mensaje en el Día de las Madres

Hoy celebramos la fuerza de las madres de Guatemala, que con amor y dignidad, sostienen a sus familias y las acompañan cada día, en cada etapa.



En ustedes vive una de las mayores fortalezas de nuestro país. Ustedes cuidan y protegen lo más valioso de una sociedad: su gente.… pic.twitter.com/oQtz2SaRMt