Bernardo Arévalo envía mensaje en el Día de las Madres

El mandatario recordó el Día de las Madres, que se conmemora cada 10 de mayo.
OTRAS NOTICIAS: Así estará el clima este domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre
El presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de su cuenta en X para celebrar el Día de las Madres este domingo 10 de mayo.
Con una serie de fotografías, conmemoró el amor y dedicación de las madres guatemaltecas, que "sostienen a sus familias y las acompañan cada día, en cada etapa", dijo Arévalo.
También afirmó que "en ustedes vive una de las mayores fortalezas de nuestro país. Ustedes cuidan y protegen lo más valioso de una sociedad: su gente".