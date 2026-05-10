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Bernardo Arévalo envía mensaje en el Día de las Madres

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 10:30
El presidente se pronunció con un mensaje para las madres guatemaltecas. (Foto: Archivo/Soy502)

El presidente se pronunció con un mensaje para las madres guatemaltecas. (Foto: Archivo/Soy502)

El mandatario recordó el Día de las Madres, que se conmemora cada 10 de mayo.

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El presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de su cuenta en X para celebrar el Día de las Madres este domingo 10 de mayo.

Con una serie de fotografías, conmemoró el amor y dedicación de las madres guatemaltecas, que "sostienen a sus familias y las acompañan cada día, en cada etapa", dijo Arévalo.

También afirmó que "en ustedes vive una de las mayores fortalezas de nuestro país. Ustedes cuidan y protegen lo más valioso de una sociedad: su gente".

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