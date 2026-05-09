Así estará el clima este domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre

-

El ambiente será cálido, pero no se descartan las probabilidades de lluvias.

OTRAS NOTICIAS: Identifican a víctimas del mortal accidente en ruta Interamericana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha compartido las condiciones atmosféricas para este domingo 10 de mayo, en lo que será el Día de la Madre.

Para el amanecer se prevé la presencia de neblina en las regiones del occidente, altiplano central, valles de oriente y en el norte del país.

Durante la mañana y mediodía se espera que el ambiente sea cálido con pocas nubes, las cuales estarán dispersas en la mayor parte del territorio nacional, según indicaron los expertos.

En horas de la tarde y noche se pronostica una mayor presencia de nubosidad, acompañada de la entrada de humedad y el calentamiento diurno, lo que provocarían lluvias dispersadas y actividad eléctrica del sur al centro del país, especialmente en bocacosta y occidente.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/Snoonpma1W — INSIVUMEH (@insivumehgt) May 9, 2026

Además, las condiciones meteorológicas son favorables para la formación de tormentas locales severas en algunos sectores del territorio guatemalteco, según informó el Insivumeh.

Por lo tanto, si pretende salir a la calle, se recomienda llevar sombrilla o paraguas para protegerse de las rayos solares y de las posibles lluvias para las horas de la tarde y noche.