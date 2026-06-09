¡No respondas! Los mensajes sobre "supuestas infracciones" que causan alarma

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Si llegas a recibir estos mensajes, ignóralos y no respondas.

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala alertó sobre una forma en la que los delincuentes estafan a sus víctimas sobre supuestas infracciones.

Se trata de mensajes enviados por el "Departamento de Tránsito de Guatemala" con el fin de darle seguimiento a supuestas infracciones de tránsito cometidas por el usuario.

Uno de los mensajes, que está entrando vía correo electrónico, informa al usuario que se ha "verificado" su estado actual, por lo que debe realizar las gestiones de pago correspondientes en el plazo indicado "con el propósito de evitar cargos adicionales y sanciones".

Asimismo, el texto hace la advertencia para quienes no cumplan con el procedimiento.

"Si la situación no es regularizada antes de la fecha límite señalada, podrán adoptarse las siguientes medidas: aplicación de recargos por mora en los pagos pendientes, inicio de procedimientos de cobro conforme a las disposiciones legales vigentes e implementación de medias administrativas relacionadas con la licencia de conducir o los documentos del vehículo, según corresponda".

El mensaje cierra indicando a dónde debes ingresar para efectuar el pago.

"Para consultar la información detallada de las infracciones registradas, efectuar el pago correspondiente o presentar una solicitud de revisión o apelación, acceda a la plataforma electrónica mediante el siguiente enlace: https://sistemas-transito.click/en".

Este es el mensaje completo:

Otros usuarios han reportado mensajes de cobro a través de su WhatsApp.