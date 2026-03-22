La droga oculta en "postres" que fue localizada durante allanamientos de este domingo

Estas operaciones de investigación son contra la narcoactividad, señalo el Ministerio Público (MP).
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Esta mañana del 22 de marzo, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), se han movilizado a distintos sectores de la Ciudad de Guatemala ante un proceso de investigación.
Según el MP, residencias ubicadas en la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva fueron allanadas en búsqueda de posibles indicios contra la narcoactividad.
Información preliminar indica que, en un allanamiento, se descubrió la vinculación entre la repostería y drogas, con sustancias ilícitas disimuladas como postres.
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