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La droga oculta en "postres" que fue localizada durante allanamientos de este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de marzo de 2026, 07:32
&nbsp;Agentes del MP se movilizaron para ejecutar estos allanamientos y localizaron droga entre utensilios de repostería.&nbsp;(Foto: Ministerio Público)

 Agentes del MP se movilizaron para ejecutar estos allanamientos y localizaron droga entre utensilios de repostería. (Foto: Ministerio Público)

Estas operaciones de investigación son contra la narcoactividad, señalo el Ministerio Público (MP).

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Esta mañana del 22 de marzo, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), se han movilizado a distintos sectores de la Ciudad de Guatemala ante un proceso de investigación.

Según el MP, residencias ubicadas en la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva fueron allanadas en búsqueda de posibles indicios contra la narcoactividad.

Información preliminar indica que, en un allanamiento, se descubrió la vinculación entre la repostería y drogas, con sustancias ilícitas disimuladas como postres.

(Foto:MP)
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(Foto: MP)
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