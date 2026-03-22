La droga oculta en "postres" que fue localizada durante allanamientos de este domingo

✅ Actualización

Las 15 diligencias lideradas por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad se desarrollan en inmuebles ubicados en la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, desarrolladas en el marco del trabajo del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en… https://t.co/FdRYekxPTa pic.twitter.com/rQxGXzefpU