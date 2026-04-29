Momento en que hombre intenta abusar de una estudiante (video)

Las indignantes imágenes, que muestran los gritos de la menor, se han hecho virales.
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Un intento de abuso quedó registrado en una cámara ubicada en un sector de El Paraje, Totonicapán.
Las imágenes muestran el momento en que un hombre agrede a una menor e intenta abusar sexualmente de ella. Todo ocurrió sobre un área verde, cuando la víctima se dirigía a su centro educativo.
Ante el forcejeo, la menor cae al suelo pero de inmediato se levanta para defenderse de su agresor.
Estas son las imágenes:
Gracias a los gritos de auxilio de la estudiante, vecinos salieron de sus viviendas y lograron detener al sujeto.