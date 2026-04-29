Asalto en negocio de San Cristóbal, Mixco, queda grabado (video)

Las cámaras del lugar captaron el momento del robo.
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Un asalto dentro de una barbería ubicada en el bulevar Sur de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, quedó registrado en las cámaras del local.
Según las imágenes, un hombre entra el lugar haciéndose pasar por cliente.
Tras estar sentado por unos segundos, se levanta, se asoma a la calle para ver que nadie se acerque y de inmediato saca un arma.
En ese momento amenaza a las tres personas que están dentro de la barbería y comienza a despojarlos de sus pertenencias. Minutos después, se retira del lugar.
Vecinos piden extremar precauciones y reportar cualquier actividad sospechosa para evitar más hechos delictivos en la zona.
Lo descubren abriendo carros
Un hecho similar ocurrió en una plaza comercial de San Cristóbal, ubicada en el bulevar principal.
Un hombre fue sorprendido mientras robaba en el interior de un auto que estaba estacionado.
Cuando los elementos de seguridad lo descubrieron, lo sometieron y llamaron a las autoridades. Lee más detalles aquí.