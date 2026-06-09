MP presenta desistimiento en caso contra periodistas y columnistas de elPeriódico

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El MP presentó a la CC un desistimiento para entrar a conocer la apelación presentada dentro del expediente de criminalización de periodistas y columnistas del desaparecido diario elPeriódico.

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El pasado 1 de junio, el Ministerio Público (MP) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el desistimiento de una apelación presentada contra la sentencia del 29 de enero último, la cual fue dictada por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En esa ocasión, dicha Cámara ratificó la imposibilidad de procesar penalmente a periodistas y columnistas del desaparecido diario elPeriódico por el libre ejercicio de su labor informativa.

Diversas organizaciones manifestaron su apoyo a los periodistas y desfilaron hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en defensa de la libertad de opinión. (Foto: Archivo/Soy502)

Aún no han sido notificados

Consultada al respecto, la abogada Wendy López, quien ejerce la defensa de uno de los periodistas, afirmó tener conocimiento del planteamiento presentado por el MP. Sin embargo, dijo que no ha visto el contenido de la solicitud del MP y el alcance que este pudiera tener en el proceso.

"Ya me preguntaron sobre eso. Lo que sucede es que, oficialmente, no hemos sido notificados. Antes de la audiencia pregunté, pero al parecer no le habían dado trámite. Finalmente, sé que se presentó, sin embargo, desconozco el contenido", apuntó.

El caso contra periodistas

La persecución penal contra los periodistas y columnistas del desaparecido diario elPeriódico, tomó relevancia tras la acusación presentada por el MP contra el periodista José Rubén Zamora, en un segundo proceso penal en su contra.

En ese entonces, la fiscal Cinthia Monterroso, actualmente designada como jefe de la Fiscalía Regional de Occidente, consideró que los periodistas habrán cometido algunas ilegalidades y "desinformación" en sus publicaciones sobre casos contra Zamora.

Los periodistas señalados por su labor periodistas fueron Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar. Mientras que los columnistas involucrados en este caso fueron Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.