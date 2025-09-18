Marcha por la libertad de José Rubén Zamora recorre el Centro Histórico

-

Este jueves 18 de septiembre se desarrolló la marcha por la libertad del periodista José Rubén Zamora, en zona 1.

La actividad inició con la entrega de un memorial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ubicada en el Centro Cívico, y continuó con un recorrido hacia la Plaza de Constitución.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Luego de entregar un memorial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los manifestantes que participan en la Marcha por la Libertad de José Rubén Zamora se movilizan de forma pacífica hacia la Plaza de Constitución, zona 1.

(Foto: Wilder López/Soy502)

El grupo avanzó con pancartas y consignas en apoyo al periodista, quien permanece en prisión preventiva desde julio de 2022.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Con esta actividad busca llamar la atención sobre la situación legal de Zamora y exigir respeto al debido proceso.

September 18, 2025

Tras el recorrido los participantes se concentraron frente al Palacio Nacional y continuaron expresando consignas; entre ellas: "¡Libertad para Zamora!"

"¡Libertad para Zamora!"



September 18, 2025

APG se pronuncia

Gonzalo Marroquín, miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), tomó la palabra durante la presentación del memorial que sería entregado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En su intervención, Marroquín explicó que las organizaciones y personas firmantes manifestaron al pleno de magistrados de la CSJ su preocupación por la situación jurídica del periodista José Rubén Zamora, expresidente de El Periódico y miembro de la APG, quien lleva 34 meses en prisión preventiva en condiciones que, según los firmantes, violan la Constitución, el Código Procesal Penal y tratados internacionales ratificados por Guatemala.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Se recordó que Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022 en un contexto de creciente hostigamiento hacia los medios de comunicación y las voces críticas del poder público.

Desde entonces, su proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, incluida la negación de pruebas esenciales para su defensa. Además, se señaló que Zamora ha tenido más de nueve abogados defensores, varios de los cuales fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Durante su exposición, Marroquín indicó que el Ministerio Público (MP) ha promovido procesos paralelos, muchos de los cuales fueron desestimados por jueces competentes.

A pesar de que un juez había otorgado medidas sustitutivas en 2024 debido a la falta de riesgo procesal, recientemente se ordenó reabrir el caso sin fundamentos nuevos, prolongando la situación del periodista.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Las organizaciones firmantes sostuvieron que la prisión preventiva debía considerarse una medida excepcional y limitada en el tiempo, y nunca una forma de castigo, tal como lo establece el Código Procesal Penal y la Convención Americana de Derechos Humanos.

(Foto: Wilder López/ Soy502)

Asimismo, solicitaron garantizar la independencia judicial y el respeto al debido proceso en el caso de José Rubén Zamora, así como revisar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público (MP) para evitar su uso como herramienta de persecución política, entre otros puntos incluidos en el memorial que se entregó a la CSJ.

La convocatoria estuvo a cargo de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), el movimiento No Nos Callarán, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Otra Guatemala y el Instituto DEMOS.

(Imagen: cortesía)

September 18, 2025